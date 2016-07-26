Самые необычные техники массажа покажут в Красноярске на первом фестивале «Мир SPA»

С 21 по 23 сентября в рамках Ярмарки здоровья в МВДЦ «Сибирь» впервые пройдет большой фестиваль массажа «Мир SPA». Участие в фестивале примут профессиональные массажисты, владеющие различными техниками.

Они покажут особые авторские комбинации, старинные и абсолютно новые методики, именные запатентованные приёмы и творческие интерпретации традиционных стилей массажа.

Гостям ярмарки, например, покажут фитолечение огнем и китайский электромассаж: это авторские запатентованные методики, которые представит специалист традиционной китайской медицины, игло- и электротерапевт доктор Сюн Сюечи.

Также красноярцев познакомят со старославянским массажем живота (висцеральная хиропрактика), который позволяет восстановить правильное положение внутренних органов. Во время сеанса висцеральный терапевт оказывает воздействие на внутренние органы человека посредством надавливания, простукивания, сдвижения и массажа, что позволяет восстановить положение органов и микроциркуляцию в околоорганных пространствах. За счет этих действий достигается нормализация многих обменных процессов в организме и устранение функциональных расстройств.

Кроме того, гостям выставки покажут суставные техники массажа для ног и крестца, а также традиционные вьетнамские, китайские, индийские техники — «Хаким» (лицо), «Нафа» (конечности), «Юнани» (ладони). Это мягкие, расслабляющие, восстанавливающие виды массажа. Все техники используют знание о системе энергетических линий и центров человеческого тела (китайские меридианы, нади индийской аюрведы, чакры, зоны таж). Движения продуманы так, чтобы «включать» внутреннюю систему исцеления человека.

Кроме этого, на выставке представят:

Методики работы с «Телом Боли» — энергетическим полем внутри человека, которое влияет на здоровье и жизнь человека в целом.

Массаж банными вениками и мастерство классического парения , которые продемонстрируют профессиональные парильщики. Они помогут гостям фестиваля освоить азы банного искусства и покажут особенности применения различных веников.

, которые продемонстрируют профессиональные парильщики. Они помогут гостям фестиваля освоить азы банного искусства и покажут особенности применения различных веников. Массаж «юмейхо» , во время которого прорабатываются все суставы от головы до пальцев ног, разминаются мышцы всего тела, идет воздействие на основные нервные «стволы».

, во время которого прорабатываются все суставы от головы до пальцев ног, разминаются мышцы всего тела, идет воздействие на основные нервные «стволы». Буккальный массаж — это оригинальная методика безоперационной подтяжки лица при помощи массажа. Он осуществляется мастером с закрытыми глазами, причем массаж проводят как снаружи, так и «изнутри» (массируются щеки и десна). Материалы по теме Фоторепортаж: Расслабь меня полностью Где в Красноярске можно примерить по-настоящему массажные кресла

это оригинальная методика безоперационной подтяжки лица при помощи массажа. Он осуществляется мастером с закрытыми глазами, причем массаж проводят как снаружи, так и «изнутри» (массируются щеки и десна). «Римский массаж» (массаж ногами): выполняемый стопами, такой массаж вызывает в теле тонкие вибрации, глубоко прорабатывая все ткани тела.

Посетители Ярмарки здоровья смогут не только посмотреть на выступления, но и опробовать на себе различные техники массажа. Например, «юмейхо», вьетнамский, китайский, старославянский висцеральный массаж внутренних органов, буккальный омолаживающий массаж, массаж банными вениками, тайский и другие. На ярмарке будут действовать специальные цены со скидками для всех посетителей.

Фестиваль массажа «Мир SPA» пройдет впервые в рамках Ярмарки здоровья в Красноярске с 21 по 23 сентября. Время работы фестиваля: 11:00-17:00. Сама ярмарка продлится с 20 по 24 сентября. Место проведения: ул. Авиаторов, 19 (МВДЦ «Сибирь»). Подробную программу можно посмотреть по ссылке.