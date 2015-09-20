Недострой «Сибстоуна» на Копылова наконец-то нашел нового владельца

В Красноярске с аукциона продали недостроенный дом на ул. Копылова, ранее принадлежавший строительной компании «Сибстоун».

Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель из Москвы Петр Петров. Помимо него, на недострой «Сибстоуна» претендовали директор ломбарда «Тип-Топ» Василий Евсеев, компания «Мегаполис» и индивидуальный предприниматель Денис Требушевский. Но никто их них не сумел перебить цену Петрова — 124,5 млн рублей.

Теперь достраивать злополучный дом будет железногорская компания «Экономжилстрой» - ее директора Сергея Сергеева и представлял на торгах Петров. Примечательно, что 12 сентября этого года Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск к этой компании, которая задолжал департаменту муниципального имущества и земельных отношений Красноярска около 6 млн рублей за аренду земли.

Материалы по теме По горло в долевом Красноярск скоро накроет пятая волна обманутых дольщиков

Напомним, стройка «Сибстоуна» на Копылова началась еще в 2003 году. За пять первых лет ее существования директор строительной компании Сергей Шапочкин похитил более 370 млн рублей у 156 физических и юридических участников долевого строительства, продавая им одни и те же квартиры.

В 2011 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы, однако позже наказание было сокращено до 9 лет и 9 месяцев.