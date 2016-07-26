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Играющие рысята на «Столбах» умилили красноярцев
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Играющие рысята на «Столбах» умилили красноярцев

20 сентября 17:58
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В объектив фотоловушек, расположенных в красноярском заповеднике «Столбы», попала самка рыси с двумя котятами. Несколько дней назад камера запечатлела рысь и ее подросшее потомство — котятам около четырех месяцев, в этот период они активно исследуют окружающий мир. Мать продолжает кормить детенышей молоком, вылизывает их и греет. Кроме того, самка прививает детенышам навыки охоты, которые необходимы для выживания котят в дикой природе.

Фотоловушки в заповеднике «Столбы» запечатлели рысь с двумя котятами
Фото: пресс-служба заповедника «Столбы»
Детенышам около четырех месяцев
Фото: пресс-служба заповедника «Столбы»
Мать учит детей охотиться
Фото: пресс-служба заповедника «Столбы»

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В заповеднике называют отношения трогательными и отмечают, что рысь можно назвать заботливой матерью.

Как рассказали специалисты, потомство рыси в заповеднике не появлялось уже несколько лет: последние следы детенышей были замечены зимой 2014 года.

В настоящее время на заповедной территории насчитывается всего 6 особей рыси.

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