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В Ачинске больше двух недель не могут найти пропавшую школьницу
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В Ачинске больше двух недель не могут найти пропавшую школьницу

19 сентября 13:36
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Полицейские просят жителей Красноярского края помочь в поисках сбежавшей из дома девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

15-летняя Екатерина Воробьева пропала в Ачинске 2 сентября — днем она ушла из дома и назад не вернулась. Родители подняли на поиски полицию, а затем волонтеров, но ребенка найти до сих пор не удалось. «Сотрудниками полиции созданы поисковые группы, которые проверяют места, где может находиться пропавшая несовершеннолетняя», — пояснили в пресс-службе.

Всех, кто знает что либо о том, где может находиться девочка, просят связаться с полицейскими по телефонам 02, либо (391-51) 9-71-30.

Ориентировка на пропавшую девочку
Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Еще двух юных жительниц Ачинска удалось найти за сутки. 13-летние сестры сбежали, оставив дома записку о том, что уезжают. К «походу» они подготовились — купили фонарики, консервы и предметы личной гигиены. Как рассказала руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, девочек помогло найти активное распространение информации в соцсетях.

«Не прошло и часа как практически каждый житель города знал что девочки пропали. Их нашла на трассе проезжающая мимо женщина. Остановилась, посадила их в машину и привезла домой», — рассказала представитель волонтерской организации.

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