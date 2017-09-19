В Ачинске больше двух недель не могут найти пропавшую школьницу

Полицейские просят жителей Красноярского края помочь в поисках сбежавшей из дома девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

15-летняя Екатерина Воробьева пропала в Ачинске 2 сентября — днем она ушла из дома и назад не вернулась. Родители подняли на поиски полицию, а затем волонтеров, но ребенка найти до сих пор не удалось. «Сотрудниками полиции созданы поисковые группы, которые проверяют места, где может находиться пропавшая несовершеннолетняя», — пояснили в пресс-службе.

Всех, кто знает что либо о том, где может находиться девочка, просят связаться с полицейскими по телефонам 02, либо (391-51) 9-71-30.

Еще двух юных жительниц Ачинска удалось найти за сутки. 13-летние сестры сбежали, оставив дома записку о том, что уезжают. К «походу» они подготовились — купили фонарики, консервы и предметы личной гигиены. Как рассказала руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, девочек помогло найти активное распространение информации в соцсетях.