Директор енисейской фирмы обманул администрацию на 800 тысяч рублей

Генерального директора одной из коммерческих фирм города Енисейска Красноярского края задержали за мошенничество при получении выплат. Как рассказали в полиции, 39-летний мужчина присвоил деньги, используя служебное положение.

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Злоумышленник представил в администрацию города Енисейска заведомо ложные сведения о приобретении оборудования у одной из фирм. За это он получил субсидию — около 770 тысяч рублей. В полиции добавили, что деньгами генеральный директор фирмы распорядился по собственному усмотрению.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», ему грозит до 6 лет лишения свободы.