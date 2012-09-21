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Мэр встретился с почетными красноярцами
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Мэр встретился с почетными красноярцами

21 сентября 16:39
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21 сентября глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с почетными гражданами краевого центра, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«При формировании стратегии развития города важно учитывать мнения специалистов, которые трудились, продолжают работать и имеют богатейший опыт руководства предприятиями, трудовыми коллективами. Ваше мнение, советы, предложения для меня имеют большое значение», — подчеркнул мэр, обращаясь к участникам встречи.

Известные в регионе и стране руководители крупных предприятий краевой столицы, почетные граждане Красноярска Геннадий Лапунов, Виктор Гупалов, Валерий Поздняков, Евгений Лобачев, Александр Нощик, Ринат Галеев, Александр Дегтерев обсудили с Эдхамом Акбулатовым реализуемые в течение нескольких лет муниципальные проекты и перспективы развития краевой столицы.

Так, в частности Валерий Поздняков отметил, что в Красноярске сегодня широко развивается муниципально-частное партнёрство. «В свое время я впервые начал приглашать частных перевозчиков, чтобы решать вопросы общественного транспорта. Сегодня я вижу, что муниципалитет пошел дальше. Муниципально-частное партнерство развивается в дошкольном образовании, в решении вопроса по переселению из аварийного жилья, сохранению исторического наследия. Это правильно, работу в сфере МЧП нужно продолжать в различных сферах», — подчеркнул он.

Евгений Лобачев отметил серьезный прорыв города в создании социальной инфраструктуры, в строительстве детских садов и школ. Геннадий Лапунов в ходе обсуждения отметил:

«Очень важно, что в городе ведется работа по благоустройству, созданию парков, скверов. Конкурс „Самый благоустроенный район“ — это отличная мотивация для людей, предприятий и организаций уделять больше внимание той территории, где они работают и живут. Нужно продолжать этот проект, он, по сути, воспитывает в людях бережное отношение к городской среде».

Почетные красноярцы встретились с главой города
Фото: пресс-служба администрации Красноярска
На встрече они обсудили реализацию значимых для Красноярска проектов
Фото: пресс-служба администрации Красноярска

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Подводя итоги встречи, ее участники сошлись во мнении, что проекты развития города должны быть направлены на поддержку современных предприятий, создание комфортной инфраструктуры городской среды, качественное содержание существующих и обустройство новых общественных пространств. По мнению почетных красноярцев, в этих направлениях сделано достаточно многое, и для того, чтобы работа была еще более результативной, нужно её продолжать.

Отметим, что по инициативе главы города Эдхама Акбулатова в Красноярске планируется создать Совет по стратегическому развитию.

Поддерживая инициативу мэра, почетный гражданин Красноярска и Красноярского края Павел Федирко подчеркнул:

«Наш город за последние годы здорово вырос, и по количеству населения, и по градостроительной политике. Поэтому необходимо, чтобы соблюдался баланс демографии, экономики, чтобы развитие шло планомерно. Насколько я знаю, в городе продумываются такие планы в градостроительном отношении, продумываются они и в плане экономики. Безусловно, для создания нужного баланса необходимо в экономическом плане развивать предприятия машиностроения, электроники и электротехнической промышленности, предприятия, которые не создают дополнительного экологического загрязнения, но дают рабочие места и формируют определенный экономический потенциал. Создаваемая на основе существующих социально важных, муниципальных проектов стратегия, позволит Красноярску сохранить необходимый облик крупнейшего экономического центра страны».

Гупалов Виктор Кириллович
Гупалов Виктор Кириллович
Бывший генеральный директор государственного предприятия «Красноярский машиностроительный завод»
Поздняков Валерий Александрович
Поздняков Валерий Александрович
Первый мэр Красноярска
Федирко Павел Стефанович
Федирко Павел Стефанович
Бывший советник губернатора Красноярского края, бывший первый секретарь Красноярского крайкома КПСС

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