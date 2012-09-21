Мэр встретился с почетными красноярцами

21 сентября глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с почетными гражданами краевого центра, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«При формировании стратегии развития города важно учитывать мнения специалистов, которые трудились, продолжают работать и имеют богатейший опыт руководства предприятиями, трудовыми коллективами. Ваше мнение, советы, предложения для меня имеют большое значение», — подчеркнул мэр, обращаясь к участникам встречи.

Известные в регионе и стране руководители крупных предприятий краевой столицы, почетные граждане Красноярска Геннадий Лапунов, Виктор Гупалов, Валерий Поздняков, Евгений Лобачев, Александр Нощик, Ринат Галеев, Александр Дегтерев обсудили с Эдхамом Акбулатовым реализуемые в течение нескольких лет муниципальные проекты и перспективы развития краевой столицы.

Так, в частности Валерий Поздняков отметил, что в Красноярске сегодня широко развивается муниципально-частное партнёрство. «В свое время я впервые начал приглашать частных перевозчиков, чтобы решать вопросы общественного транспорта. Сегодня я вижу, что муниципалитет пошел дальше. Муниципально-частное партнерство развивается в дошкольном образовании, в решении вопроса по переселению из аварийного жилья, сохранению исторического наследия. Это правильно, работу в сфере МЧП нужно продолжать в различных сферах», — подчеркнул он.

Евгений Лобачев отметил серьезный прорыв города в создании социальной инфраструктуры, в строительстве детских садов и школ. Геннадий Лапунов в ходе обсуждения отметил:

«Очень важно, что в городе ведется работа по благоустройству, созданию парков, скверов. Конкурс „Самый благоустроенный район“ — это отличная мотивация для людей, предприятий и организаций уделять больше внимание той территории, где они работают и живут. Нужно продолжать этот проект, он, по сути, воспитывает в людях бережное отношение к городской среде».

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Подводя итоги встречи, ее участники сошлись во мнении, что проекты развития города должны быть направлены на поддержку современных предприятий, создание комфортной инфраструктуры городской среды, качественное содержание существующих и обустройство новых общественных пространств. По мнению почетных красноярцев, в этих направлениях сделано достаточно многое, и для того, чтобы работа была еще более результативной, нужно её продолжать.

Отметим, что по инициативе главы города Эдхама Акбулатова в Красноярске планируется создать Совет по стратегическому развитию.

Поддерживая инициативу мэра, почетный гражданин Красноярска и Красноярского края Павел Федирко подчеркнул:

«Наш город за последние годы здорово вырос, и по количеству населения, и по градостроительной политике. Поэтому необходимо, чтобы соблюдался баланс демографии, экономики, чтобы развитие шло планомерно. Насколько я знаю, в городе продумываются такие планы в градостроительном отношении, продумываются они и в плане экономики. Безусловно, для создания нужного баланса необходимо в экономическом плане развивать предприятия машиностроения, электроники и электротехнической промышленности, предприятия, которые не создают дополнительного экологического загрязнения, но дают рабочие места и формируют определенный экономический потенциал. Создаваемая на основе существующих социально важных, муниципальных проектов стратегия, позволит Красноярску сохранить необходимый облик крупнейшего экономического центра страны».