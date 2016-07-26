«Хотел поддержать беседу»: красноярец попал под следствие за экстремистский комментарий в соцсети

Молодой житель Красноярска попался на высказываниях экстремистского характера и может лишиться свободы, сообщили 21 сентября в ГСУ СК по краю. По ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично) ему грозит штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В сентябре 2015 года 26-летний парень ознакомился с публикацией другого интернет-пользователя в открытом сообществе социальной сети «ВКонтакте» и «выразил негативное мнение по отношению к лицам другой национальности». А в марте 2016 года он на своей странице написал комментарий экстремистского характера.