Дожди не уйдут из Красноярска на выходные

Выходные и предстоящая неделя в Красноярске будут пасмурными.

По данным портала Gismeteo.ru, в субботу в краевом центре ожидается около +11 °С днем и около +7 °С ночью. Осадков в этот день почти не обещают. Но с ночи воскресенья снова пойдет дождь, который то усиливаясь, то почти прекращаясь, будет идти весь день. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +6 ..+8 °С.

В первый день рабочей недели столбики термометров покажут +9 °С, но уже со вторника похолодает до +6 °С. Самым холодным днем недели станет среда. Ночные температуры будут опускаться все ниже — с +5 °С в понедельник, до 0 °С в четверг и −2 °С в субботу. Синоптики обещают дожди каждый день, а в ночь с четверга на пятницу — мокрый снег.