В Красноярске в третий раз пройдет фестиваль NAUKA 0+

с 4 октября по 3 декабря в Красноярском крае пройдет Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Программа под девизом «Город, где ты открываешь себя» включает около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тыс. человек.



Организаторами фестиваля науки NAUKA 0+ в Красноярске выступят Минобрнауки РФ, Правительство Красноярского края, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет и компания «Норникель».

На 4 октября запланировано открытие интерактивного музея «Миссия на Марс» в детском технопарке «Кванториум» и более 30 анонсирующих мероприятий, среди которых Science Quest для школьников 5-6 классов, форумы разработчиков для старшеклассников, «Дни без турникета» и другие события для 6 тыс. человек.

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Кульминацией Фестиваля науки станет интерактивная выставка, которая будет работать с 1 по 3 декабря 2017 года. За три дня организаторы проведут более 250 лекций, научных шоу, интеллектуальных соревнований, кинопоказов, экспозиций вузов и предприятий региона с презентациями новейших разработок.

Мероприятия фестиваля помогут найти наиболее талантливых детей, которые станут учениками детского технопарка «Кванториум», центров молодёжного инновационного творчества, физико-математической школы при Сибирском федеральном университете, а также сетевой «Техношколы» при Сибирском государственном университете науки и технологий. В рамках анонсирующих мероприятий участники получат возможность пройти тестирование, по итогам которого будет определён их индивидуальный трек. Каждый из треков предполагает формирование у школьников теоретической базы в ходе посещения лекториев, а также получение определенных компетенций через интерактивные форматы. Завершается трек решением технологических кейсов, предоставленных индустриальными партнерами фестиваля.



Как отметила вице-премьер Правительства края Наталья Рязанцева, Красноярский край, начиная с 2015 года, является центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В течение трёх лет Правительство края совместно с вузами, учреждениями науки и индустриальными партнёрами осуществляют развитие проекта, трансформируют подходы к проведению и оценке ключевых показателей эффективности фестиваля.