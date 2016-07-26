Сеть тренажерных залов «Колизей» объединила любителей спорта со «Взлетки» и Северного

Сеть тренажерных залов «Колизей» объединила два зала, расположенных на ул. Весны, 1 и пр. Комсомольский, 18. Теперь в них можно заниматься спортом по единому абонементу.

«Например, если у вас важные дела на «Взлетке», а тренируетесь вы всегда на пр. Комсомольском, то не нужно все бросать и спешить по пробкам в зал. И уж тем боле пропускать тренировку! Отправляйтесь на ул. Весны, 1 и занимайтесь в таких же комфортных условиях, как и в «родном» зале»», - пояснили в «Колизее».

Цены на занятия вполне демократичные. 12 занятий стоят 1300 рублей, для студентов – 800. Приобрести годовой абонемент можно за 12 тысяч, стоимость разового посещения - от 150 рублей.

Напомним, в сентябре открылся новый, девятый по счету зал сети. Он расположен на третьем этаже ТРЦ «Планета» и работает круглосуточно. Зал оборудован новыми тренажерами, есть большая кардио-зона, просторная раздевалка, душ, сауна, зона отдыха.

Подробности можно узнать по телефону единой справочной (391) 227-77-78, на сайте и группе «ВКонтакте».