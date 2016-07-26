«Банк Акцепт»: российская экономика переходит к восстановлению после спада

В Сочи завершился XV Международный банковский форум, в котором приняли участие руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры российских и зарубежных банков, представители международных финансовых организаций.

Важным событием форума стал круглый стол «Перспективы расширения возможностей рынка кредитования субъектов МСП региональными банками. Разработка единых стандартов кредитования МСП и наращивание его объема с помощью новых финансовых инструментов», на котором финансисты обсудили перспективы рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, механизмы повышения конкурентоспособности региональных банков на рынке кредитования.

«Участники конференции получили много нужной и полезной информации по актуальным проблемам банковской практики, — рассказал председатель правления АО „Банк Акцепт“ Константин Васильев. — На мероприятии были озвучены новые подходы Центробанка к оценке надежности банков. Как подчеркнула Эльвира Набиуллина, в качестве критерия оценки надежности при предоставлении ликвидности ЦБ может использовать рейтинги, а не размеры банка, так как размер банка не всегда является показателем его надежности».

Участники форума заявили, что после более чем двухлетнего спада российская экономика переходит от адаптации к негативным внешним шокам к восстановлению роста, в банковской системе наметилась тенденция к стабилизации. Также на форуме отметили возрастающую роль консолидированной позиции банковского сообщества для развития финансовой индустрии.