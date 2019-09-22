Популярный красноярский гипермаркет уличили в липовой скидке

Житель Красноярска рассказал о странном ценнике в гипермаркете «Аллея», расположенном в «Торговом квартале на Свободном» (ул. Телевизорная, 1, ст. 4). Мужчина сфотографировал и опубликовал в социальной сети цену упаковки чая. Стоимость товара без карты программы выгод «Копилка» составляет около 65,5 рублей, а с учетом карты практически на 20 рублей дороже — почти 85 рублей.

Красноярец призвал других горожан быть внимательнее при совершении покупок: «Будьте бдительны, не подавайте карты „Копилка“ на такой товар!».

В комментариях к посту в социальной сети одна из участниц сообщила, что ей попадались подобные ценники. Девушка опубликовала фотографию, на которой стоимость упаковки нектара популярной марки с учетом карты «Копилка» выше, чем без нее — разница составила около двух рублей.

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PR-специалист торговой сети пояснила корреспонденту Newslab.ru, что ценник появился в результате технического сбоя: «Несоответствие устранено, мы приносим своим извинения».

Специалист добавила, что в подобных ситуациях покупатель может обратиться к администрации магазина и приобрести товар в соответствии с правилами торговли по наиболее выгодной цене.