В Минусинске жильцов дома выживают из квартир холодом

В большинстве жилых помещений дома по ул. Народная, 62/2 в Минусинске до сих пор не дали отопление. Об этом Newslab.ru рассказали жильцы этих квартир.

Проблемы у жильцов этого дома начались тогда, когда руководство Минусинского сельскохозяйственного колледжа, которому принадлежит этот дом, решило по непонятным причинам расселить его, объявив аварийным.

Однако люди, прожившие в нем уже около 30 лет, не согласились с такой формулировкой и отказались съезжать, опасаясь, что после ремонта они не смогут вернуться в свое жилье, так как оформить его в собственность они не успели — новый директор колледжа Семен Афанасьев объявил дом общежитием и приостановил приватизацию.

Тогда администрация учебного заведения начала запугивать жильцов, пытаясь любыми способами выжить из этого дома. Дошло до того, что в местах общего пользования начали капитальный ремонт, в котором, судя по состоянию здания, не было необходимости. Люди же остались без воды и элементарных бытовых удобств. Чуть позже заместитель директора Александр Власюк вместе с главным энергетиком колледжа и электриками по приказу директора колледжа отключили в общежитии свет на двое суток. В последствие, по словам жильцов дома, подобное происходило не единожды, чтобы выжить людей.

Однако это не помогло — жильцы по-прежнему не соглашались на переезд. К тому же, те помещения, в которые их предполагалось переселить, находятся в плачевном состоянии и куда более похожи на аварийные, чем их старое жилище.

Сейчас администрация колледжа сделала новый ход — с началом отопительного сезона не дала тепло в комнаты тех, кто отказывается съезжать. Причем, в жилые помещения, которые все же были приватизированы, оно поступило вовремя.

Ремонтная бригада даже срезала стояки и приборы отопления в ремонтируемых помещениях общего пользования. Вероятно затем, чтобы иметь формальную причину, объясняющую отсутствие отопления.

«Когда это произошло, мы проконсультировались со слесарями, — рассказывает одна из жительниц дома на Народной, 62/2, — и они сказали, что достаточно просто перекрыть эти стояки, и тепло можно подавать».

При этом ремонтники пообещали на следующей неделе начать работы по установке заглушек на срезанные трубы, что, в теории, позволит подать тепло в комнаты.

«На деле же видно, что все работы сознательно затягиваются, — говорит жительница дома, — попытки же решить вопрос с руководством колледжа ни к чему не приводят».

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В Министерстве образования Красноярского края, которому подчиняется Минусинский колледж, о проблеме знают. Однако глава ведомства Светлана Маковская от комментариев отказалась, предложив написать официальный запрос.

Между тем, 17 семей, живущих в доме на улице Народной, 62/2, среди которых есть пенсионеры, по-прежнему остаются без отопления, а ведь, по прогнозам синоптиков, уже к середине следующей недели ночные температуры в Минусинске опустятся ниже нуля.