В Красноярске два часа жгли санкционный сыр (видео)

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора уничтожили больше 12 килограммов сыра. Как рассказали в пресс-службе управления, продукт был изготовлен в Германии. В соответствии с указом президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» данная продукция запрещена ко ввозу в Россию.

Санкционный сыр нашли в ходе рейда на одной из оптово-розничных баз в Красноярске, поместили в специальную печь и в течение двух часов уничтожили путем сжигания.

Специалисты напомнили, что в Россию по-прежнему нельзя завозить продукцию, страной происхождения которой является США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Украина, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, княжество Лихтенштейн и Турция.

«В случае выявления в обращении запрещенной ко ввозу продукции она подлежит изъятию у хозяйствующего субъекта и уничтожению», — добавили в Россельхознадзоре.