Футболисты «Тотема» подарили губернатору фотоальбом со своими автографами

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский накануне посетил спортивный комплекс «Тотем» и пообщался с воспитанниками одноименного клуба, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Комплекс, построенный в столице края по поручению президента РФ Владимира Путина всего за пять месяцев, открылся 12 сентября. Площадь объекта — более 1,5 тыс. кв. метров, здесь есть залы для занятий футболом, баскетболом, тхэквондо, хореографией, волейболом. Еженедельно в помещениях комплекса смогут заниматься 400 детей из разных детско-юношеских спортивных школ Красноярска.
Юные чемпионы-футболисты рассказали губернатору, как проходят первые тренировки в новых залах, поделились планами будущих соревнований и подарили Виктору Толоконскому памятный фотоальбом со своими автографами.
Глава края пожелал «Тотему» побед, выразив уверенность, что новые залы и футбольные поля им в этом помогут. Он также рассказал юным футболистам, что в его детстве не было спортивной инфраструктуры подобного уровня.
«Я благодарен той команде единомышленников, которая возводила этот спортивный комплекс: всем проектировщикам, строителям, руководителям клуба, — сказал губернатор. — Видно, что все работали профессионально, с душой. Чего стоит только уникальный паркет в зале, такого в Красноярске больше нет. И в Сибири таких тренировочных помещений единицы. Современные залы, раздевалки, душевые. Я рад за игроков „Тотема“, у которых появилась возможность круглогодичных занятий. Желаю ребятам хорошей учебы, успехов и покорения новых спортивных вершин!»
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