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Футболисты «Тотема» подарили губернатору фотоальбом со своими автографами
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Футболисты «Тотема» подарили губернатору фотоальбом со своими автографами

22 сентября 14:54
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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский накануне посетил спортивный комплекс «Тотем» и пообщался с воспитанниками одноименного клуба, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Комплекс, построенный в столице края по поручению президента РФ Владимира Путина всего за пять месяцев, открылся 12 сентября. Площадь объекта — более 1,5 тыс. кв. метров, здесь есть залы для занятий футболом, баскетболом, тхэквондо, хореографией, волейболом. Еженедельно в помещениях комплекса смогут заниматься 400 детей из разных детско-юношеских спортивных школ Красноярска.

Юные чемпионы-футболисты рассказали губернатору, как проходят первые тренировки в новых залах, поделились планами будущих соревнований и подарили Виктору Толоконскому памятный фотоальбом со своими автографами.

Виктор Толоконский, президент клуба «Тотем» Сергей Горбунов и первый заместитель главы края Сергей Пономаренко
Источник: www.krskstate.ru
Губернатор приветствует юных футболистов
Источник: www.krskstate.ru
Футбольный клуб «Тотем» с губернатором
Источник: www.krskstate.ru
После экскурсии по новому комплексу Виктор Толоконский был приглашен на чаепитие
Источник: www.krskstate.ru
Футболисты подарили губернатору памятный фотоальбом со своими автографами
Источник: www.krskstate.ru

Глава края пожелал «Тотему» побед, выразив уверенность, что новые залы и футбольные поля им в этом помогут. Он также рассказал юным футболистам, что в его детстве не было спортивной инфраструктуры подобного уровня.

«Я благодарен той команде единомышленников, которая возводила этот спортивный комплекс: всем проектировщикам, строителям, руководителям клуба, — сказал губернатор. — Видно, что все работали профессионально, с душой. Чего стоит только уникальный паркет в зале, такого в Красноярске больше нет. И в Сибири таких тренировочных помещений единицы. Современные залы, раздевалки, душевые. Я рад за игроков „Тотема“, у которых появилась возможность круглогодичных занятий. Желаю ребятам хорошей учебы, успехов и покорения новых спортивных вершин!»

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Путин Владимир Владимирович
Путин Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации

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