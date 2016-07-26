Футболисты «Тотема» подарили губернатору фотоальбом со своими автографами

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский накануне посетил спортивный комплекс «Тотем» и пообщался с воспитанниками одноименного клуба, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Комплекс, построенный в столице края по поручению президента РФ Владимира Путина всего за пять месяцев, открылся 12 сентября. Площадь объекта — более 1,5 тыс. кв. метров, здесь есть залы для занятий футболом, баскетболом, тхэквондо, хореографией, волейболом. Еженедельно в помещениях комплекса смогут заниматься 400 детей из разных детско-юношеских спортивных школ Красноярска.

Юные чемпионы-футболисты рассказали губернатору, как проходят первые тренировки в новых залах, поделились планами будущих соревнований и подарили Виктору Толоконскому памятный фотоальбом со своими автографами.

Глава края пожелал «Тотему» побед, выразив уверенность, что новые залы и футбольные поля им в этом помогут. Он также рассказал юным футболистам, что в его детстве не было спортивной инфраструктуры подобного уровня.