«Дорожный ремонт и мелкие аварии»: в Красноярске снова пробки в 9 баллов

Конец рабочего дня в пятницу отметился традиционными пробками в 9 баллов. Сервис «Яндекс. Пробки» показывает затруднения движения почти по всему левому берегу.

К ставшим привычными заторам в центре города, которые вызваны ремонтом пр. Мира и ул. Карла Маркса, в последний рабочий день недели добавились проблемы на пр. Свободный, на ул. Калинина и ул. Маерчака. Красным цветом в сервисе отмечены ул. Партизана Железняка, ул. Шахтеров, ул. Авиаторов, Комсомольский проспект и пр. Металлургов.

На правом берегу ситуация поспокойнее. Из-за небольшого ДТП на ул. Свердловской начинает собираться пробка в районе четвертого моста через Енисей. Серьезный затор наблюдается на ул. Семафорной в районе ее пересечения с ул. Александра Матросова. Дорожные работы создали проблему в районе Октябрьского моста.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что заторы возникли, в основном, из-за дорожных работ и мелких происшествий. Полицейские призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.