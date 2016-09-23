Пельменный бум, Робоколизей и аниме-концерт: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается облачность и небольшие дожди. Температура воздуха днем в субботу составит 9°C, а в воскресенье — 7°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Суббота, 23 сентября

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В 9:00 в МВДЦ «Сибирь» начнет свою работу краевой робототехнический фестиваль «Робоколизей» (6+). На мероприятии соберутся самые трудолюбивые и любознательные дети и подростки края, а также будущие программисты, IT-специалисты, инженеры, архитекторы, космонавты и ученые. В программе: очки виртуальной реальности, граффити, трансформеры, мастер-классы, лотерея, квесты и выступления музыкальных и танцевальных групп.

В 10:00 красноярцев приглашают отправиться на прогулку по Такмаковскому району заповедника «Столбы» (14+). Вершина скального массива Такмак давно стала узнаваемым символом и своеобразной визиткой нашего города. Организаторы приглашают всех желающих интересно и весело провести время на природе в хорошей компании, выйти на смотровую площадку в Бобровый лог, и спуститься вниз по канатно-кресельной дороге. Регистрация участников здесь. Место сбора: Остановка пос. «Базаиха».

В Центре технического проектирования пройдет бесплатный мастер-класс по 3D-печати (12+). К участию приглашаются все, кто хочет поближе познакомиться с 3D-принтером, узнать его принцип работы, разновидности, область применения, какие новые возможности в творчестве, науке, технике и повседневной жизни несут нам технологии трехмерной печати. В ходе мастер-класса участники сами смогут изготовить модель брелка и получат представление о том, как выглядит весь технологический процесс и каковы возможности программ для создания 3D-моделей. Начало в 12:00.

В Красноярском институте искусств пройдет концерт «Ходячий замок», где прозвучит музыка из японского анимэ (6+). Концерт унесет зрителя в страну волшебных превращений знаменитых фильмов японского кинорежиссера Хаяо Миядзаки. Удивительные рисунки и прекрасная музыка фильмов «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоко», «Летающий замок Лапута», «Ведьмина служба доставки» переносят зрителей в необычное волшебное пространство, в таинственные леса и города, в мир необычайных приключений. Музыка занимает в этих фильмах особое место. В концерте примут участие дирижёр из Японии Котаро Кимура, Сибирский молодежный оркестр (Красноярск) и солистка Сатоко Ота. Начало в 13:00.

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В 14:00 начнется краевой культурно-образовательный фестиваль «Comics-культура» (6+). Гостей будут ждать интерактивные локации, мастер-классы, лекции от художников-комиксистов, косплей-шоу, мини-концерты красноярских музыкальных групп и маркет. Известная красноярская художница Мария Гасанова покажет гостям, как из живого человека создать персонажа акварельных картин. Место действия: Центр культурных инициатив.

В концертной студий «Дождя» состоится презентация дебютного альбома группы «Дочь директора Парка» (16+). Организаторы обещают, что в этот вечер никто не уйдет домой с пустыми руками и осенней хандрой. Начало в 18:00.

Воскресенье, 24 сентября

В 10:00 всех желающих приглашают отправиться по туристско-экскурсионному маршруту «Караульненское нагорье» (12+). Организаторы приглашают всех желающих на экскурсию с посещением пещер «Черное сердце» и «Еленева», принять участие в специально подготовленных туристических площадках и мастер-классах.Регистрация участников тут. Сбор на остановке «Совхоз Удачный».

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В 10:00 начнется благотворительный фуд-рейв «Пельменный бум» (0+). Участников ждет мастер-класс по приготовлению традиционного сибирского блюда — пельменей. Шеф-повар покажет вам, как сделать тонкое тесто, замесить фарш, налепить красивые пельмешки. А вы со своей семье или с дружной компанией не только научитесь стряпать, но и сможете забрать с собой килограмм сочных пельменей по-сибирски. Предварительная запись по телефону 294-40-92. Место сбора: Типичная пельменная.

На футбол-арене «Енисей» пройдет матч первенства России по футболу между командами «Енисей» и «Крылья Советов» (0+). Начало в 17:00.

В Гранд холл Сибирь пройдет День армянской культуры (0+). Гостей мероприятия ждет увлекательное путешествие в Армению, которое позволит окунуться в необъятную культуру армянского народа вместе с домашним бытом, танцами, песнями, национальной кухней и искусством, представленными в творческих номерах с участием лучших артистов армянской общины Красноярска и приглашенных творческих коллективов. Начало в 17:00.