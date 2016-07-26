Проблемы красноярских дольщиков обсудили на депутатских слушаниях

В Красноярске обсудили варианты поддержки «обманутых» дольщиков, сообщили в пресс-службе городской администрации. Депутатские слушания прошли в красноярском Горсовете. Одним из главных вопросов обсуждения стал законопроект, который, по мнению экспертов, поможет возобновить затянувшееся строительство.

В слушаниях приняли участие представители администрации города, надзорных органов, полиции, депутаты Горсовета и Законодательного собрания Красноярского края, а также сами участники долевого строительства.

Проблема невыполнения застройщиками своих обязательств перед инвесторам возникла с того момента, когда строительные компании получили возможность привлекать денежные средства дольщиков при строительстве жилых домов. В настоящее время проблема имеет общероссийский характер. Ситуацию, которая сложилась на рынке долевого сейчас, условно называют уже третьей волной «обманутых» дольщиков.

В Красноярске проблемы инвесторов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, эффективно решались в рамках рабочих групп, созданных из специалистов городской и краевой администраций, депутатов, надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций, инициативных дольщиков. На уровне администрации города одна из последних таких групп была создана по инициативе главы города Эдхама Акбулатова в 2012 году.

Благодаря совместным усилиям за последние пять лет удалось ввести в эксплуатацию 8 проблемных домов: три дома бывшей компании «Стройтехника», два дома по ул. Ленинградской, дом на Бугаче, по ул. Павлова и Ботанической. По каждому объекту был разработан план-график, соблюдение которого контролировали сами дольщики.

Новый объем домов, брошенных недобросовестными застройщиками в течение последних трех лет, потребовал создания отдельных рабочих групп на уровне районов Красноярска и подготовки индивидуальных для каждого объекта дорожных карт. Таким образом, в пяти районах города создано 6 рабочих групп, которые взаимодействуют не только с домами, официально отнесенными к «проблемным» (10 домов), но и с объектами, находящимися в «группе риска» (11 домов). В ряде заседаний рабочих групп глава города принял непосредственное участие.

Дорожные карты по этим домам сделаны с учетом правовых нюансов, строительной готовности объекта и возможности привлечения для достройки другой компании.

«Каждый проблемный дом имеет свою исключительную ситуацию. Некоторые из них настолько запутаны, что прежде чем приступить к строительству, нужно разрешить большое количество юридических вопросов. Но за каждым домом, и мы это понимаем, судьбы людей, которые ждут свои квартиры. Очевидно, что все надеются на скорейшее завершение строительства, но сроки достройки зависят от многих причин. В том числе от того, как скоро будут собраны воедино платежные документы, как быстро примет решение суд, как оперативно будет определен источник финансирования работ», — рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Роман Соколов.

Средства на достройку планируется изыскать в рамках закона «О мерах государственной поддержки застройщиков, принявших на себя исполнение обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого строительства, пострадавшим от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков», проект которого подготовлен в городской администрацией. Согласно закону, застройщик, который решил достроить «проблемный» дом и приобрел это право за плату, может претендовать на субсидию из краевого бюджета. При этом, он обязан передать построенные квартиры участникам долевого строительства.

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«Этот законопроект — наше предложение по оказанию поддержки, которая в конечном итоге будет работать в интересах „обманутых“ дольщиков. Документ уже принят городскими депутатами и внесен в качестве законодательной инициативы на рассмотрение в Законодательное Собрание Красноярского края. Мы ожидаем, что в процессе обсуждения он будет доработан, дополнен и в итоговом варианте станет действенным механизмом, который позволит завершить строительство ряда домов», — добавил Соколов.

«Горсовет — это та переговорная площадка, в рамках которой должны наладить взаимодействие все те, кто заинтересован в процессе завершения строительства „проблемных“ домов. При этом с администрацией города депутаты городского Совета ведут совместную работу по вопросам достройки домов начиная с 2014 года. Кроме технических и организационных решений, нужны и законотворческие инициативы, правом на которые обладает Горсовет. Депутатские слушания — это одна из форм взаимодействия, которая позволила услышать точку зрения разных сторон процесса: депутатов, строителей, администрации города, надзорных органов, самих дольщиков. Всё это будет учтено в резолютивной части слушаний и представлена их участникам. Законопроект, определяющий меры поддержки при достройке „проблемных“ домов, рассмотрен и принят Горсоветом. Совместное совещание в Законодательном Собрании Красноярского края по рассмотрению предложений и замечаний по внесенному законопроекту состоится 28 сентября», — рассказала председатель красноярского Горсовета Татьяна Казанова.