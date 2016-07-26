МЧС предупредило о снегопаде и гололеде на дорогах

24 сентября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные осадки, местами гололед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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Кроме того, завтра днем на западе центральных и южных районов Красноярского края ожидаются местами порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. В южных районах также обещают сильные дожди.

По данным портала Gismeteo.ru, в ночь с субботы на воскресенье в Красноярске снова пойдет дождь, который то усиливаясь, то почти прекращаясь, будет идти весь день. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +6 ..+8 °С.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю напомнило автолюбителям, что во избежание аварийных ситуаций на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Необходимо помнить, что на скользкой дороге тормозной путь вашего автомобиля увеличивается в несколько раз.