На Таймыре медведь задрал ребенка

На Таймыре в результате нападения медведя погиб 6-летний ребёнок, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

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По предварительным данным, трагедия произошла вечером 23 сентября в поселке Хета. К игравшим на улице детям из леса внезапно вышел медведь и напал на одного из них, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Подоспевшие взрослые застрелили дикое животное.

На место выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.