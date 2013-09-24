Житель Красноярского края отсудил компенсацию за iPhone

Суд обязал акционерное общество «Связной Логистика» заплатить жителю Минусинска компенсацию за бракованный смартфон. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, в июне 2016 года минусинец купил в салоне связи смартфон марки Apple iPhone 5s 16Gb. Через две недели владелец обнаружил недостаток: смартфон самопроизвольно выключался при заряженном аккумуляторе. В салоне провели ремонт, после которого недостаток не исчез.

Мужчина попросил вернуть деньги за аппарат, но в салоне отказались и предложили ещё раз отремонтировать iPhone. Минусинец обратился в суд, в ходе разбирательства было установлено, что причиной отключения был производственный брак.

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В мае 2017 года суд постановил взыскать с АО «Связной Логистика» в пользу покупателя 109,4 тысячи рублей: 23,5 тысячи стоимости смартфона, 43,2 тысячи неустойки, 5 тысяч компенсации морального вреда, 1,5 тысячи в счет оплаты диагностики и 36,6 тысячи штрафа за то, что в салоне отказывались добровольно удовлетворить требования потребителя.