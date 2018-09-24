Несколько районов Красноярского края остались без электричества

Несколько районов Красноярского края из-за аномальных погодных явлений остались без электроснабжения. Сегодня около пяти вечера дождь и мокрый снег повредили энергооборудование в Шарыповском, Назаровском, Ужурском, Идринском и Краснотуранском районах.

Как рассказали в филиале ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго», сотрудники переведены в особый режим работы: восстанавливают энергоснабжение в регионе 11 бригад. «В некоторых населенных пунктах электроснабжение восстановлено, часть объектов подключена к дизельным электростанциям. На остальных ведутся работы», — пояснили корреспонденту Newslab.ru в «Красноярскэнерго».

В настоящее время специалисты не могут дать точный прогноз, когда полностью будет восстановлено электроснабжение в районах края: «Проведение аварийно-восстановительных работ осложнено снежными заносами и ухудшенной видимостью».

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Также из-за выпавших осадков пострадали жители Новоселовского района. Больше 20 населенных пунктов остались без электричества на несколько часов. Как рассказали в МЧС, в 17.24 электроснабжение в районе было полностью восстановлено.

В «Красноярскэнерго» добавили, что жители края могут обращаться в call-центр МРСК Сибири по бесплатному телефону 8-800-1000-380, чтобы узнать необходимую информацию по электроснабжению в их районе.