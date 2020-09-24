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В Красноярском крае трассы замело снегом
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В Красноярском крае трассы замело снегом

24 сентября 13:54
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В ночь с субботы на воскресенье в Красноярском крае выпал снег. Фотографии заметенных дорог опубликовали в социальных сетях автомобилисты. Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в ГИБДД, осадки выпали в западных территориях края: Ачинском, Боготольском, Назаровском и Новоселовском районах.

Снег засыпал трассы в Красноярском крае
Фото: vk.com/kraschp
В Новоселовском районе на заснеженной трассе занесло грузовик
Фото: vk.com/kraschp
Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим
Фото: vk.com/kraschp

В дорожной полиции добавили, что выпавший снег не спровоцировал аварии на трассах: «Только в Новоселовском районе из-за неправильно выбранного скоростного режима занесло грузовик — он съехал в кювет. Инспекторы оперативно прибыли на место, помогли его достать, после чего он продолжил путь».

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В ГИБДД предупредили, что вечером мокрый снег может пойти в Красноярске. Автоинспекторы просят водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не совершать резких маневров и подготовить автомобиль к поездкам в условиях гололеда.

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