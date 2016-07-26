Красноярцам рассказали, где купить натуральную сметану (видео)

Красноярцам представили линейку натуральных молочных и кисломолочных продуктов под маркой «Село Родное». Местное производство находится недалеко от Красноярска, в селе Шила. Здесь выпускают свежую и натуральную сметану, которая сразу попадает на полки магазинов.

«В магазинах часто встречаются молочные продукты известных федеральных брендов, срок хранения которых может доходить до месяца. Это касается и сметаны. С одной стороны, удобно — купил сметану, и она стоит несколько недель, даже не портится. Но, если задуматься, что в нее добавляют, чтобы продлить срок годности, брать ее уже не хочется. Покупайте только настоящую сметану — ее можно отличить не только по сроку годности, но и по вкусу, цвету и консистенции», — рассказали специалисты ТМ «Село Родное».

Производители сметаны сами ухаживают за своими коровами. По словам главного зоотехника Натальи Ковригиной, чтобы получить качественный продукт, животное должно быть не только здоровым, но и хорошо накормленным. «Чтобы вкусно накормить корову, должны быть правильно заготовлены корма, кормление должно быть сбалансированным. Корма мы храним и готовим сами. В наш комбикорм входят все полезные добавки, необходимые для развития физиологии животного с целью получения качественного молока и дальнейшего производства стада. Для молодняка у нас отдельное как кормление, так и содержание. На него направлено особое внимание, потому что это наши будущие коровы. Какими мы их воспитаем, вырастим, таких коровок мы и получим», — рассказала она. Дойное поголовье агрокомплекса составляет более 2000 голов, общее поголовье — 4169.

В молочном цехе добавили, что для получения качественной сметаны важно не только правильно ухаживать за коровами, но и правильно обрабатывать молоко. «Огромное значение имеет качество поступающего сырья. Молоко должно быть чистым, без механической загрязненности и вовремя охлажденное — с первых минут доения. Из такого молока получается более качественный продукт», — рассказала технолог молочной переработки Валентина Литвиненко.

Свежее молоко сразу попадает на молочное производство. Два раза в день в молоке измеряется температура, количество белка, жира и плотность. Только после этого оно перерабатывается в сметану, йогурт, творог, сыр и масло. Готовая продукция также ежедневно проходит строгий контроль качества в собственной лаборатории.

Продукция ТМ «Село Родное» одобрена ассоциацией «Енисейский стандарт» — знаком качества и пользы. Таким образом, на полки красноярских магазинов поступает только свежая, натуральная продукция, сразу с производства. Потому и срок годности у нее невысокий, и вкус, по словам самих покупателей, у нее особенный. «Мне нравится сметана, она такая свежая, натуральная, сливочная. И что еще важно: она густая, не течет. Когда ешь с пельмешками или с драниками — просто класс!», — рассказал покупатель Алексей.

Сметану «Село Родное» можно приобрести в супермаркетах «Командор» и «Красный яр», а также в гипермаркетах «Аллея». Более подробная информация о торговой марке на сайте село-родное.рф, в группах «ВКонтакте» и Facebook, а также по телефону (391) 2-888-928.