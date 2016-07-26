Сметана из красноярских магазинов не прошла проверку на фальсификат

Пять из восьми образцов сметаны, купленных в красноярских магазинах, признаны подделкой. Исследования провела краевая Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и торговли.

Ассоциация «Енисейский стандарт» разработала программу борьбы с продажей продуктов, фактическое содержание которых отличается от заявленного. На этот раз специалисты провели проверку сметаны. В магазинах Красноярска были закуплены восемь образцов, из них пять признаны фальсификатом.

Исследование провели по трем показателям:

значение КОЕ (колониеобразующие единицы) — показатель количества жизнеспособных микроорганизмов в единице объема. Величина КОЕ напрямую влияет на полезность кисломолочных продуктов. Пониженный показатель этого значения делает продукт менее полезным.

массовая доля жира — важный показатель пользы сметаны и других кисломолочных продуктов.

замена молочного жира — некоторые производители заменяют часть молочного жира на растительный.

Именно такие нарушения специалисты нашли практически во всех образцах. Так, в сметане торговой марки «Мое молоко» (ООО «Совхоз Елисеевский») выявлено заниженное количество молочнокислых бактерий до 1,0и10*3 КОЕ/г, при норме не менее 1,0и10*7 КОЕ/г. Содержание полезных бактерий занижено больше чем в 2 раза. На этикетке производитель не указал этих данных.

Еще у четырех образцов занижена массовая доля жира. Это сметана «Алтайская буренка» с массовой долей жира до 13,8 % при норме не менее 15 % и сметана этого же производителя с массовой долей жира до 18,5 % при норме не менее 20 %. Также в список попала сметана «Нарада» с массовой долей жира до 14,5 % при норме не менее 15 % и сметана «Камарчагская» (ООО «Агромилк») с массовой долей жира до 22 % при норме не менее 25 %.

Кроме того, в двух образцах сметаны «Алтайская буренка» найдены растительные жиры. Это, по словам специалистов, означает, что под видом сметаны красноярцам предлагают сметанный продукт. Покупая такие фальсифицированные продукты, потребители не получают того объема животных жиров и полезных бактерий, на которые рассчитывали.

Также в сметане нередко можно встретить «лишние ингредиенты», такие как стабилизаторы, консерванты, загустители и другие. Это не считается нарушением, однако красноярцам напоминают, что настоящая сметана должна состоять только из сливок и закваски.

«Информация и результаты исследований уже опубликованы на сайте Ассоциации. Мы должны донести до покупателей правду о продуктах, которые они покупают. Это одна из задач, которые поставили перед Ассоциацией краевые власти», — отметил руководитель Ассоциации «Енисейский стандарт» Сергей Новиков.

Ассоциация не только находит фальсифицированные продукты, но и помогает покупателям выбрать настоящую и полезную продукцию. Такие товары маркированы знаком регионального качества «Енисейский стандарт».

«Этот знак — ориентир для покупателя, гарантирующий, что продукция произведена из натурального сырья, она вкусная и полезная для здоровья. И это будет продукция, которая прошла проверку. Список качественных продуктов, а также „чёрный список“ с недобросовестными производителями можно увидеть на сайте eniseystandart.ru и в наших социальных сетях», — добавил Сергей Новиков.

Продукты со знаком «Енисейский Стандарт» всегда можно найти в супермаркетах «Командор» и «Аллея».

Ассоциация просит неравнодушных жителей края делиться информацией о предполагаемых некачественных продуктах. Свои обращения или фото/видео материалы можно присылать на электронную почту enisey_standart@mail.ru или публиковать на официальных аккаунтах «Енисейского стандарта» во «ВКонтакте», Facebook и Instagram.