«Норникель» подарил Норильску быстрый интернет

«Норникель» запустил в Норильске широкополосный доступ в интернет по маршруту Новый Уренгой — Игарка — Снежногорск — Норильск. Трасса волоконно-оптической линии связи начала работать в минувшую пятницу, 22 сентября. Доступ к высокоскоростному интернету получили 180 тыс. норильчан, 20 тыс. жителей Дудинки, а также ряд других населенных пунктов Таймыра.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, который вместе с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным нажал символическую кнопку запуска, назвал событие «вехой с точки зрения связи в истории Норильска».

«Мы рады, что приход интернета в Норильск, который сильно поменяет жизнь города, осуществлен с поддержкой компании. Мы гордимся тем, что сделали для норильчан этот проект», — добавил Потанин.

До сих пор Норильск был подключен к интернету через спутниковый канал, скорость которого составляет 1 гигабайт в секунду. Из-за сложности работ ни один из операторов «большой тройки» не решился взяться за строительство волоконно-оптической линии. «Норникель» вложил в этот в проект собственные инвестиции (2,5 млрд рублей) и будет использовать новую линию для автоматизации работы Заполярного филиала с использованием систем SAP ERP.

Компания собирается частично компенсировать свои расходы на строительство ВОЛС за счет услуг «последней мили» для операторов связи, однако это не основная цель компании. Срок окупаемости будет зависеть от того, как будет формироваться спрос со стороны операторов и будет понятен после запуска линии связи в коммерческую эксплуатацию.

«Мы понимали, что этот проект коммерчески вряд ли будет успешен. Основная задача, которую мы решали — развитие региона, нашего основного актива, нашей промышленной базы», — добавил старший вице-президент — финансовый директор ГМК Сергей Малышев.

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Проект стал уникальным как с точки зрения строительства линии связи, так и с точки зрения уровня партнёрства в предоставлении услуг населению. Впервые в российской практике крупнейшие интернет-компании выделяют одновременно столь значительный пакет бесплатных услуг целому городу. К проекту присоединились крупнейшие компании страны, предоставляющие интернет-услуги, обеспечив бесплатный доступ к своим сервисам и премиум-пакетам. Сервис "Яндекс.Музыка подарил первым 30 тыс. подписчиков из Норильска бесплатную подписку, с предупреждением об осторожности при обращении с новыми интернет-возможностями к горожанам также обратился руководитель Лаборатории Касперского Евгений Касперский. Запуск высокоскоростного интернета отметили праздничным салютом.