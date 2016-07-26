Экологическая технология производства алюминия на КрАЗе стала победителем всероссийского конкурса

«РУСАЛ Красноярск» стал победителем всероссийского конкурса «Лидер климатического развития» в номинации «Эко-корпорация Года экологии в России».

Завод награжден дипломом за внедрение инноваций, способствующих повышению экологичности производства. Конкурс состоялся в рамках первого климатического форума городов России в Москве. Оргкомитет принимал работы по четырем номинациям, объединенным темой защиты климата. В состав жюри, наряду с экспертами, вошли представители общественности. Всего на конкурс было заявлено 67 проектов.

КрАЗ представил проект «Экологически приемлемая технология Содерберга», которая является собственной разработкой красноярских специалистов Инженерно-технологического центра РУСАЛа и включена в «Справочник наилучших доступных технологий «Производство Алюминия», утвержденный приказом Росстандарта. Члены жюри высоко оценили экологическую составляемую проекта, эффективность с точки зрения климатического баланса, энергоэффективность, а также возможность тиражирования опыта.

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Экологический эффект технологии гарантируют конструктивные изменения промышленного оборудования. Использование оптимизированного состава анодной массы позволяет достигать более низкого уровня выбросов смолистых веществ, усовершенствованная конструкция системы газоудаления обеспечивает высокую герметичность, что значительно сокращает объём выбросов.