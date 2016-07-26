Эдхам Акбулатов проведет прямую линию по отоплению

Сегодня глава Красноярска Эдхам Акбулатов проведет прямую телефонную линию, посвященную началу отопительного сезона, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Свои вопросы красноярцы смогут задать главе города с 17.00 до 18.00 по телефону: (391) 226-10-60.

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Напомним, отопительный сезон стартовал в Красноярске 18 сентября. В социальные учреждения города тепло начало поступать уже с 15 сентября. В настоящее время отопление подано практически во все социальные объекты и подавляющую часть жилых домов.

На прошедшей неделе «горячие линии» прошли в управляющих компаниях. Большинство обращений касались проблем в отдельных квартирах или комнатах.