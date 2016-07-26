На половине проверенных заправок Красноярска торговали некачественным бензином

В Красноярске общественники Федерации автовладельцев России совместно с чиновниками министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края провели проверку топлива на городских АЗС. Совместная комиссия проверила четыре заправки на правобережье. На анализ брали пробы бензина популярной марки АИ-92 и дизельного топлива, исследования проводились в лаборатории «Красноярскнефтепродукта».

Результаты исследований показали, что на двух из четырех заправок продается некачественный бензин.

На АЗС «ЕвроОйл» (ул. Тамбовская, 13а) бензин не соответствует установленным нормам: обнаружено превышение массовой доли серы почти в три раза. На дизельное топливо владельцы не предоставили документы. Отметим, в справочнике «ДубльГис» данная заправка значится как АЗС «Позитив». Руководитель красноярского отделения ФАР Егор Фролов объяснил несоответствие: «Информация в справочнике немного устарела, на заправке сейчас новый хозяин. Это „ЕвроОйл“, так написано на чеке с заправки».

На АЗС «25 часов» (ул. Глинки, 2е) проверили только бензин и признали его качественным.

На заправке «Нефтеком» (ул. Айвазовского, 57а/1) бензин марки АИ-92 также оказался качественным, а в дизельном топливе специалисты обнаружили превышение массовой доли серы почти в 50 раз.

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На АЗС «Газпром», расположенной в районе рабочего поселка Березовка (ул. Трактовая, 1), бензин не соответствует установленным нормам, на дизельное топливо владельцы заправки не предоставили документы.

Ознакомиться с протоколами проверок топлива можно на сайте Федерации автовладельцев России.