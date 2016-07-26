На правобережье Красноярска устранили порыв трубы

Сотрудники Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в энергохолдинг СГК) устранили повреждение сети в Свердловском районе краевого центра. Теплоснабжение 23 зданий в полном объеме было восстановлено в 23.30 25 сентября.

К восстановительным работам привлекалось две бригады теплотранспортной компании — 16 человек из ремонтного персонала КТТК и 9 единиц спецтехники: вакуумные насосы для откачки воды, автокран, экскаваторы, погрузчики и передвижные ремонтные станции. Дефект трубопровода устранили в 22:45 в понедельник, 25 сентября. Сегодня продолжается восстановление железобетонного канала теплосети.

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Накануне на парковке возле дома № 90а по улице 60 лет Октября произошел порыв обратного трубопровода диаметром 500 мм. Температура теплоносителя в месте порыва не превышала 50 градусов и не представляла опасности для пешеходов или автотранспорта. Из-за повреждения в 17 жилых домах и 6 нежилых зданиях было ограничено теплоснабжение, горячее водоснабжение сохранялось.

По фрагменту трубы, взятому с места порыва, специалисты определят степень ее износа. Гидравлические испытания на данном участке в августе не выявили дефектов теплотрассы.

«Испытания теплосетей на прочность и плотность позволяют существенно снизить количество внештатных ситуаций во время отопительного сезона, но не исключить полностью возможность их возникновения. Капитальный ремонт этого участка трубопровода проводился в 1992 году», — добавили в пресс-службе СГК.