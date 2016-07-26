«Все улыбаются и сочувствуют»: неизвестные облили иномарку розовой краской

Житель Красноярска ищет свидетелей порчи автомобиля Subaru во дворе микрорайона Северный. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье по адресу проспект Комсомольский, 23.

«Облили машину краской. Может, кто видел. Помогите найти художников. Реальному помощнику, давшему очень ценную информацию, дам хорошее вознаграждение», — пообещал водитель.

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи выдвинули несколько версий произошедшего. Одни решили, что машину облили розовой краской в отместку водителю за то, что он занял чье-то парковочное место или преградил путь женщинам с колясками. Другие уверены, что так мужчине могла отомстить бывшая возлюбленная. Со слов хозяина иномарки, злоумышленников было трое. Их действия попали на камеру наблюдения. Он винит во всем свою бывшую девушку, с которой не общается уже 2 года.

«Паркуюсь я нормально, беременных я уважаю, тротуары все с проходами оставляю открытыми... В субботу свадьба была, бывшая под конец свадьбы приехала в коттедж и буянила. По камере видно, что две девки и пацан с 23:26 до 24:00 гасились в кустах и, когда фонарь гас, выходили и обливали машину», — рассказал водитель.

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С его слов, он узнал злоумышленников по походке, но для полиции таких доказательств недостаточно. Поэтому автомобилисту необходимо найти свидетеля, который видел лица хулиганов. Пока выясняются обстоятельства, водитель продолжает ездить по городу на залитой краской машине. Он рассказал, что другие автомобилисты улыбаются при виде его авто и сочувствуют.

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