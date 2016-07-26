Норильским абонентам МТС открыли доступ в быстрый интернет

МТС подключила собственные сети к наземной волоконно-оптической линии связи «Норильск — Новый Уренгой», прокладку которой реализовала дочерняя компания «Норникеля» — «Единство».

Подключение к «оптике» позволило МТС более, чем в пять раз увеличить пропускную способность сетей в Норильском промышленном районе и Дудинке и предложить жителям новые выгодные условия на услуги связи. В частности, абонентам домашнего интернета впервые открыты для подключения безлимитные тарифы. Для пользователей мобильного интернета в разы увеличены пакеты трафика, открыт безлимит на Youtube и соцсети. Теперь абоненты смогут совершать видеозвонки, осуществлять облачное хранение «тяжелых» файлов, смотреть видео онлайн и пользоваться социально-значимыми ресурсами: порталом госуслуг, телемедицинскими сервисами, образовательными онлайн-площадками и др.

За первые два дня работы сети МТС, подключенной через ВОЛС, объем мобильного интернет-трафика в сети МТС увеличился в восемь раз относительно средних показателей за предыдущий месяц.

«Качество жизни северян кардинальным образом зависит от доступа к скоростному интернету. Для нас север Красноярского края — стратегически важная территория. Поэтому мы, как лидеры местного рынка связи, последовательно развиваем свои сети в регионе. За последние полтора года мы с нуля развернули сеть 4G — самую северную сеть „четвертого поколения“ в России. С приходом ВОЛС её потенциал будет реализован в полной мере, а связь МТС выйдет на новый уровень как в плане скоростей, так и в плане тарифов», — сообщил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов.

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В настоящий момент в регионе реализуется масштабная программа развития сетей связи МТС. Так, уже к концу первого полугодия 2018 года планируется модернизировать 100% базовых станций стандарта 2G, что увеличит радиус покрытия и улучшит параметры качества голосовой связи. Кроме того, МТС активно устанавливает новые базовые станции. Планируется, что к лету 2018 года количество базовых станций стандарта 2G увеличится на 10%, 3G — более чем на 20%, 4G — на треть. Это позволит обеспечить сплошное, «ковровое», покрытие 4G в Большом Норильске и Дудинке.

Отметим, в мае 2016 года компания МТС первой запустила сеть 4G на Таймыре. Сегодня сети мобильной связи стандартов 3G и 4G покрывает порядка 95% территории Дудинки и Норильского промышленного района и доступны подавляющему большинству жителей.