МТС улучшит качество голосовой связи в Красноярском крае

МТС начала масштабную модернизацию сетей связи в Красноярском крае. В течение ближайшего года компания обновит все базовые станции стандарта 2G, что позволит улучшить качество голосовой связи, как на улице, так и внутри зданий. Улучшения коснутся не только мест с плотной жилой застройки, но и загородных территорий — дачных поселков, туристических маршрутов, автотрасс. Значительно улучшится покрытие сети сотовой связи МТС — прирост радиуса действия базовых станций 2G составит до 20%.

Основную часть работ планируется завершить до конца года. Около 10% базовых станций уже обновили. Работы затронули Красноярск, Железногорск, Дивногорск, Сосновоборск, Ачинск и Ачинский район, Березовский, Богучанский, Большемуртинский, Иланский, Канский, Кежемский, Нижнеингашский и Уярский районы.

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Замена оборудования будет происходить поэтапно, чтобы сигнал от базовой станции, на которой ведутся работы, перераспределялся на близлежащие базовые станции. Это обеспечит бесперебойную работу сотовой связи для абонентов МТС в крае.

Кроме качества голосовой связи, в ходе модернизации станет выше скорость передачи данных. Все базовые станции МТС будут поддерживать стандарт EDGE, более скоростной, чем устаревший GPRS. Повысится скорость «межмашинного взаимодействия» (m2m), которое организовано на базе GSM-сетей. Большая часть автоматических приборов телеметрии, банкоматов, терминалов оплаты, навигационных устройств и всевозможных датчиков передает сигнал именно по сетям «второго поколения».

«Модернизация сетей — это необходимая плановая процедура. Мы обновляем базовые станции, чтобы обеспечить максимальный уровень сервиса для наших абонентов, — отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов. — Я уверен, что в течение ближайшего года можно будет говорить о кардинальном улучшении параметров качества связи как в сетях „второго поколения“, так и в более современных стандартах — 3G и 4G».

Помимо замены базовых станций 2G, программа развития инфраструктуры связи МТС в Красноярском крае предполагает масштабное строительство новых базовых станций. В основном, это будут станции 4G — самого современного стандарта на сегодняшний день. В результате количество базовых станций 4G МТС в регионе увеличится на 60%. Ожидается, что суммарный объем инвестиций МТС в развитие сетей связи в крае на 2017-2018 годах составит порядка 2 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано с правительством Красноярского края в апреле в рамках XIV Красноярского экономического форума.