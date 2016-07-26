>
>
Полицейские попросили помочь раскрыть убийство инвалида-нумизмата (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Полицейские попросили помочь раскрыть убийство инвалида-нумизмата (видео)

26 сентября 14:03
28

В Красноярске месяц разыскивают убийц жителя Ленинского района. Сегодня сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю обратились за помощью к жителям столицы края.

Как пояснили в пресс-службе, тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире на пр. имени газеты Красноярский рабочий в августе. Злоумышленники похитили у него коллекцию монет, ювелирные украшения и крупную сумму. Для расследования убийства создали следственно-оперативную группу, в которую вошли опытные сыщики.

Полицейским удалось установить, что злоумышленники попали на запись камеры наблюдения, установленной во дворе дома. Но пока опознать их не удалось.

Полиция просит опознать подозреваемых в преступлении мужчин

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю

«Полиция обращается ко всем, кому известна какая либо информация по обстоятельствам произошедшего или вы опознали лиц, причастных к совершению преступления, просим обратиться в ГУ МВД по Красноярскому краю по телефонам (391) 245-92-75, 8-929-339-59-79 либо 02. Конфиденциальность гарантируем», — обратились к красноярцам сотрудники полиции.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать