Полицейские попросили помочь раскрыть убийство инвалида-нумизмата (видео)

В Красноярске месяц разыскивают убийц жителя Ленинского района. Сегодня сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю обратились за помощью к жителям столицы края.

Как пояснили в пресс-службе, тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире на пр. имени газеты Красноярский рабочий в августе. Злоумышленники похитили у него коллекцию монет, ювелирные украшения и крупную сумму. Для расследования убийства создали следственно-оперативную группу, в которую вошли опытные сыщики.

Полицейским удалось установить, что злоумышленники попали на запись камеры наблюдения, установленной во дворе дома. Но пока опознать их не удалось.

«Полиция обращается ко всем, кому известна какая либо информация по обстоятельствам произошедшего или вы опознали лиц, причастных к совершению преступления, просим обратиться в ГУ МВД по Красноярскому краю по телефонам (391) 245-92-75, 8-929-339-59-79 либо 02. Конфиденциальность гарантируем», — обратились к красноярцам сотрудники полиции.