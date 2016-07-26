Красноярцам подарят большой праздничный концерт ко Дню пожилых людей

1 октября красноярцев приглашают на большой праздничный концерт, приуроченный к Международному дню пожилых людей. Он состоится в рамках выставки «Дни старшего поколения», которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в МВДЦ «Сибирь».

С 12:00 до 13:00 свою сольную программу представит Вадим Черкас, солист вокальной студии «Родник» при Доме офицеров. «В исполнении этого великолепного вокалиста, офицера запаса ФСБ, музыканта и спортсмена прозвучат лучшие русские романсы, песни советских и российских композиторов, стихи о Родине и любви к Отечеству», — рассказали организаторы концерта.

В 13.00-14.00 на сцене выступит студия академического пения при Доме офицеров. Руководитель коллектива — заслуженная артистка России, преподаватель вокала колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича, член союза театральных деятелей России — Светлана Ефремова. В качестве концертмейстера выступит Людмила Схиртладзе.

Материалы по теме Баба Лена стала звездой немецкого канала

Кроме праздничного концерта, ежедневно гостей выставки «Дни старшего поколения» ждут выступления лучших творческих коллективов города и живая музыка в исполнении духового оркестра.

В субботу, 30 сентября, здесь пройдет семейный конкурс «Супербабушка», где выберут лучшую бабушку Красноярска.

На самой выставке можно будет приобрести товары для дома, теплую и практичную одежду, полезные продукты, а также пройти медицинскую диагностику, сделать бесплатную стрижку, освоить работу на компьютере и присоединиться к физкультурно-оздоровительным занятиям.

Выставка «Дни старшего поколения» пройдет в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) одновременно с Краевой ярмаркой ремесел — с 29 сентября по 1 октября. Вход на выставку и концерты абсолютно бесплатный для всех желающих.