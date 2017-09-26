Ремонт в центре Красноярска в очередной раз поставил Дубровинского в двухкилометровую пробку

Огромная пробка от четвертого моста до ул. Диктатуры Пролетариата скопилась из-за очередного изменения схемы движения. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Сегодня с утра на улице Дубровинского наблюдается затор, который осложнил дорожную обстановку в центре города. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает 5 баллов. От остановки «Остров Посадный» и до улицы Диктатуры Пролетариата транспорт двигается со скоростью около 5 км/час.

Как пояснили в пресс-службе департамента горхозяйства, причина затора — закрытый на ремонт перекресток ул. Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата. Дорогу в этом месте планировали отремонтировать раньше, но из-за дождей закрыть смогли только вчера. В департаменте пояснили, что в центр автомобилистам можно проехать по ул. Кирова.