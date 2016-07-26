Космические рыбы и Сальвадор Дали: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 5°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Материалы по теме В Красноярск приехали работы Кандинского, Дали и Шагала

C 10:00 в Музее Сурикова начинается работу выставка Avanгard (6+). На выставке представлено более 50 литографий, отражающих становление и развитие авангарда на протяжении всего ХХ века. Наряду с работами «классиков», таких как Рене Магритт, Сальвадор Дали и Василий Кандинский, вы увидите произведения, отражающие развитие авангарда локально. Широкие временные рамки и «география» представленных работ позволят проанализировать влияние художников друг на друга, а также открыть для себя новые имена и направления.

В 15:00 детей и подростков приглашают на бесплатный мастер-класс «Рисование как спорт» (6+). Участники познакомятся с техникой неотрывного рисования и создадут рисунок за определенное время по секундомеру. Место действия: Дом искусств.

В Крафт-баре «Товарищ» выступят музыканты из Новосибирска Дуэт ЧБ (18+). Как-то один великий человек сказал: «Говорить о музыке – все равно, что танцевать архитектуру», поэтому сложно описать словами то, что создает ЧБ. Дуэт-содержание: слова для ваших душ, тепло для ваших сердец и мысли для ваших умов. Начало в 18:00.

В 19:00 в рамках Суперлиги начнется волейбольный матч между командами «Енисей» и «Ярославич» (6+). Место действия: Дом спорта им. Дворкина.

На Каменке проходит бесплатная выставка «Космическое пробуждение» (6+). Автор выставки, Янина Шульга, считает, что космос живёт в каждом из нас. Присмотритесь, даже во внешне неприметном человеке есть глубина размером с космос – бушующий, неизведанный и необъятный. Стоит только разглядеть его. Выставка как раз об этом. Янина показала свой космос – с космическими рыбами и межгалактическими персонажами. Приходите смотреть, выставка открывается в 19:00.