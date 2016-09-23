В Красноярск приехали работы Кандинского, Дали и Шагала

В Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова открылась выставка «Авангард. ХХ век». Собрание авангардных литографий из частных коллекций объединено в выставке, организованной арт-центром «Перинные ряды» (Санкт-Петербург).

На выставке можно увидеть более 50 литографий, отражающих становление и развитие авангарда на протяжении всего ХХ века. Художники-авангардисты не рисовали, а «думали» свои картины. Целью творчества они видели не просто художество, а разрушение преград между различными видами искусств, пропаганду новых идей в живописи, музыке и театре.

Наряду с работами «классиков», таких как Рене Магритт, Сальвадор Дали и Василий Кандинский, представлены произведения, отражающие развитие авангарда локально. Широкие временные рамки и «география» представленных работ позволят проанализировать влияние художников друг на друга, а также открыть для себя новые имена и направления.

Выставка работает в музее (Красноярск, ул. Парижской коммуны, 20) до 5 ноября. Стоимость билета и другую информацию можно уточнить по телефону 212-22-50.