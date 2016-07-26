Коммунальный мост откроют для проезда, но просят пока им не пользоваться

На красноярский Коммунальный мост сегодня начнут запускать машины. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

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Движение по переправе запустят с 18:00. Пока для проезда будут доступны лишь две полосы, так как дорожники ещё не успели положить финишный слой асфальта на закрытой сейчас для ремонта части моста. В таком режиме переправа через Енисей будет работать, ориентировочно, до 6 октября. На эту дату назначено официальное открытие.

Начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Игорь Воевалко однако пояснил, что движение по мосту пока разрешат с низкой скоростью, всего 20 км/час. Поэтому представитель МКУ «УДИБ» попросил пока не рассматривать его как основную дорогу для проезда на другой берег. Он не исключил, что сегодня вечером автомобилисты, решившие проехать по Коммунальному мосту, могут спровоцировать заторы на ул. Александра Матросова и пр. имени газеты «Красноярский рабочий».