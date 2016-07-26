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«Перепутал банк»: житель Ачинска по ошибке разбил четыре банкомата
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В Красноярском крае

«Перепутал банк»: житель Ачинска по ошибке разбил четыре банкомата

26 сентября 16:43
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В Красноярском крае будут судить мужчину, который летом разбил топором четыре банкомата. Об этом рассказали в ГУ МВД России по краю.

Камеры наблюдения зафиксировали, что злоумышленник зашел в офис самообслуживания в Ачинске, дождался ухода всех посетителей и разбил топором экраны четырех банкоматов. 34-летний мужчина спокойно ушел с места происшествия, но через несколько часов его задержали.

В пресс-службе полиции пояснили, что житель Ачинска уже имел проблемы с законом. Во время разгрома он был пьян. Полицейским злоумышленник рассказал, что банкоматы он разбил по ошибке — он перепутал банк с тем, где взял кредит. Общую сумму ущерба оценили в 700 тыс. рублей.

Полицейские в Красноярском крае задержали подозреваемого в повреждении банкоматов

Видео: 24.мвд.рф

Мужчине уже предъявили обвинения по ч. 2 ст. 167 УК РФ за умышленное повреждение чужого имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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