«Перепутал банк»: житель Ачинска по ошибке разбил четыре банкомата

В Красноярском крае будут судить мужчину, который летом разбил топором четыре банкомата. Об этом рассказали в ГУ МВД России по краю.

Камеры наблюдения зафиксировали, что злоумышленник зашел в офис самообслуживания в Ачинске, дождался ухода всех посетителей и разбил топором экраны четырех банкоматов. 34-летний мужчина спокойно ушел с места происшествия, но через несколько часов его задержали.

В пресс-службе полиции пояснили, что житель Ачинска уже имел проблемы с законом. Во время разгрома он был пьян. Полицейским злоумышленник рассказал, что банкоматы он разбил по ошибке — он перепутал банк с тем, где взял кредит. Общую сумму ущерба оценили в 700 тыс. рублей.

Мужчине уже предъявили обвинения по ч. 2 ст. 167 УК РФ за умышленное повреждение чужого имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.