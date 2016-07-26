Опытных специалистов привлекут на село соцвыплатой в 300 тыс рублей

В Красноярском крае опытных профессионалов в сфере сельского хозяйства привлекут за счет новой субсидии. Такое решение было принято на очередном заседании краевого правительства.

По словам заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства региона Леонида Шорохова, мероприятие направлено на снижение кадрового дефицита в сельскохозяйственных организациях, привлечение специалистов и рабочих в производство, а также на поддержку граждан переезжающих в сельскую местность.

«Новая мера предусматривает предоставление социальной выплаты на обустройство в размере 300 тысяч рублей для граждан, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и заключивших трудовой договор с сельскохозяйственным товаропроизводителем на срок не менее трех лет. До сих пор подобная мера действовала у нас только в отношении молодых специалистов в возрасте до 35 лет. В этом году мы решили создать дополнительную мотивацию для прихода в АПК уже опытных, состоявшихся профессионалов», — сообщил Шорохов.

Обеспечение села кадрами является важнейшим приоритетом краевой политики в отношении АПК, отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства. С 2009 по 2016, за время реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края», действующей в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», на село удалось привлечь порядка 1 050 молодых специалистов.

В этом году на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края» выделено более 116 млн рублей.

«Подпрограмма включает в себя несколько направлений. Остановлюсь на наиболее востребованных. Первое — это единоразовая выплата молодому специалисту на обустройство в сельской местности. Второе направление — это субсидии сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с выплатой зарплаты молодому специалисту. Третья мера — компенсация затрат работникам сельхозпредприятий на обучение в ВУЗах по заочной форме», — сообщил Шорохов.

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Также министр отметил еще одно важное направление работы краевого правительства, касающееся кадровой политики в АПК, — обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе. По решению губернатора края, 90 % от стоимости жилья компенсируется из краевого, федерального и муниципального бюджетов. В других регионах господдержка составляет 70 % от стоимости жилья.

В 2017 году на обеспечение специалистов жильем на селе в краевом бюджете предусмотрено 326 млн рублей, из которых 178 млн — краевые средства. Это позволит улучшить жилищные условия 159 семей.