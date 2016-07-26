Сбитый джипом пешеход подлетел и перевернулся в воздухе (видео)

На улице Ленина в Красноярске 21-летний пешеход-нарушитель выбежал на дорогу и попал под колеса Land Rover. ДТП произошло днем 26 сентября возле дома № 76, рядом с корпусом СибГТУ.

На кадрах видно, как четверо молодых людей перебегают дорогу в неположенном месте. Парня, который бежал первым, сбил ехавший в крайнем левом ряду Land Rover под управлением 67-летнего водителя. От удара пешеход подлетел в воздухе и упал на асфальт. Перед ДТП пострадавший посмотрел в ту сторону, откуда ехала машина, а еще за несколько секунд до этого по этой же полосе проехал полицейский автомобиль.

Водители оказали помощь пострадавшему, а другие пешеходы ушли. В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что парня госпитализировали. В дорожной полиции в очередной раз призвали пешеходов не нарушать ПДД и не создавать аварийных ситуаций на дорогах.

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи предположили, что нарушителями были студенты. Также они посочувствовали водителю, которому теперь предстоит длительное разбирательство.