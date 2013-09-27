Красноярскому мэру подарили мяч с автографами игроков московского «Спартака»

27 сентября глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с коллективом красноярской компании игрушек «Бирюсинка». На встрече работники предприятия и мэр обсудили поддержку местных товаропроизводителей, развитие Красноярска и фабрики игрушек, ремонт городских дорог. Сотрудники компании также вручили мэру символический подарок — футбольный мяч, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Знаменитое производство игрушек появилось в Красноярске в 1942 году, тогда это был маленьких цех. В 60-е годы фабрика получила имя «Детская игрушка» и начала выпуск стеклянных елочных украшений, мягких игрушек и игрушек из ПВХ. В 1989 году фабрика стала Закрытым акционерным обществом «Красноярская фирма «Бирюсинка».

В настоящее время коллектив предприятия составляет более 100 человек — это и опытные мастера, и начинающие художники. «Бирюсинка» — это одно из ведущих предприятий в отрасли, единственное производство народно-прикладного профиля за Уралом.

«Мы работаем в одном сегменте с такими брендами как Палех, Гжель, Хохлома, которые уже стали национальным достоянием. Сейчас „Бирюсинка“ выходит на другой, качественно новый уровень. Мы получили лицензию на изготовление сувенирной продукции Универсиады 2019 года. И я думаю, что и ёлочные шары, и талисманы игр, изготовленные красноярскими мастерами, будут не менее популярны, чем знаменитый в свое время соболёк Кеша», — рассказал главе города директор Владимир Денисович.

Развитие предприятия стало одной из основных тем разговора. Продукция фабрики получила диплом «Лауреат конкурса 100 лучших товаров России». Красноярские ёлочные игрушки украшают Кремлёвскую ёлку, а вот в Красноярске найти рынок сбыта не просто. Поэтому сотрудники «Бирюсинки» поинтересовались у мэра, может ли город помочь предприятию с организацией сбыта в крупных супермаркетах.

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«Тема поддержки местных производителей активно обсуждается, но я считаю, что пора от обсуждения переходить к делу. Я знаю, что вы уже сотрудничаете с такими торговыми сетями как „Командор“, „Посуда-центр“. В ближайшее время департаментом социально-экономического развития будет организованна встреча с представителями крупных ритейлеров, на которой мы определимся с механизмом организации торговли елочной продукцией в преддверии Нового года», — отметил глава города.

Сразу несколько вопросов, прозвучавших на встрече, касались дорожного ремонта. Так, красноярцы поинтересовались, будет ли обеспечена пешеходная доступность улицы Дудинской.

«Современная улица невозможна без пешеходной доступности. Как известно, в этом году в городе одновременно ремонтировалось 47 дорог, горожане с повышенными потребностями здоровья отметили на этих дорогах более 600 участков — это переходные переходы, пересадочные площадки, остановки общественного транспорта, — на которых необходимо провести занижения бордюра, установить тактильную плитку. Что касается улицы Дудинской, то работы по обустройству пешеходного тротуара на ней будут проведены до конца сезона работ», — отметил Эдхам Акбулатов.

Также в ходе встречи красноярцы обсудили с мэром вопросы развития частного сектора микрорайона Покровка, модернизации системы ливневой канализации, обеспечения маленьких горожан местами в детских садах.

В завершение встречи директор компании «Бирюсинка» преподнёс главе города уникальный подарок — футбольный мяч с автографами игроков московского клуба «Спартак»: