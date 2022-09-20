Красноярские медики и мэр поговорили об экологии и дорогах

20 сентября глава города Эдхам Акбулатов встретился с коллективом Красноярской краевой клинической больницы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Темами для разговора стали дорожный ремонт, экологическая обстановка краевого центра, газификация и Универсиада.

На сегодняшний день Красноярская краевая клиническая больница является крупнейшей многопрофильной клиникой края. Ежегодно в ней по 58 направлениям проходят лечение около 37 тысяч пациентов, коллектив больницы составляет более 2 700 человек.

«Мы, как врачи, в первую очередь, отвечаем за здоровье красноярцев, и в этом плане нас, прежде всего, волнует тема экологической безопасности города. Считаю, что у Красноярска должна появиться программа поэтапной модернизации существующих котельных, системного контроля за загрязнителями, в первую очередь, за нелегальными котельными», — обратился к главе города главный врач Красноярской клинической больницы Егор Корчагин.

Мэр подчеркнул, что ежегодно в Красноярске сжигается порядка 6,5 млн тонн угля. Чтобы сократить этот объем на треть, необходимо будет принимать конкретные меры: «Нужно находить альтернативу печному отоплению, отказываться от технологически устаревших малых котельных, переходить на централизованную систему отопления и добиваться от ресурсоснабжающих организаций внедрения современных систем очистки. Совместно с правительством края, депутатским корпусом, мы уже работаем по этим направлениям и в дальнейшем будем предпринимать действия, направленные на улучшение экологической обстановки».

Активно обсуждалась на встрече тема дорожного ремонта, в частности красноярцы интересовались, когда в городе начнёт бесперебойно функционировать система ливневой канализации.

«К сожалению, в 60-70-х годах, когда шло активное формирование существующей улично-дорожной сети, вопросу строительства ливнёвок не было уделено должного внимания. И та ситуация, которая сейчас складывается на дорогах после обильных дождей, можно сказать, досталась нам в наследство. Протяженность сетей ливневой канализации составляет 184 374,56 м (по левому берегу – 122 866,80 м, по правому берегу – 61 507,58 м). Безусловно, этот показатель недостаточен. С 2012 года в Красноярске действует непреложное правило: каждая новая дорога, а также все дороги, которые подвергаются капитальному ремонту и реконструкции, обеспечиваются ливневой канализацией. Предстоит ещё многое сделать в этом направлении. Мы намерены инициировать пересмотр нормативов строительства ливневой канализации», — ответил мэр.

Ещё одним из наиболее актуальных вопросов, прозвучавших от горожан, стал вопрос строительства парковок в новых микрорайонах, у торговых центров. Отвечая на него, глава города рассказал, что администрация уже внесла в Горсовет на рассмотрение нормативы градостроительного проектирования. Согласно им, в каждом строящемся доме должна быть одна парковка на одну квартиру. «Понимаю, насколько это болезненное решение для застройщиков, но без подобных мер вопрос с парковками в городе мы не решим, лёгкого решения здесь не будет», — пояснил Акбулатов.

Материалы по теме Наследие Универсиады: медицина и транспорт Какими объектами прирастет Красноярск к студенческим играм-2019

Так же на встрече обсуждалась подготовка города к Универсиаде 2019 года. К спортивному студенческому форуму на территории Краевой клинической больницы появится новый хирургический корпус. Введение нового девятиэтажного блока, запланированное на декабрь 2018 года, позволит увеличить количество высокотехнологичных операций, организовать работу приемного покоя по новым принципам: не просто оказывать неотложную помощь, но и проводить экстренные вмешательства на месте.

«Очень радует как обновляется наша клиника, но не менее радует и то, как развивается город, строятся школы, детские сады, новые дороги, причем строятся не столько для гостей города, для предстоящей Универсиады, сколько для нас, для красноярцев. Важно, чтобы город развивался, чтобы среда была комфортная», — отметила Елена Пучко, заслуженный врач РФ, председатель Совета ветеранов краевой клинической больницы.

В завершение встречи Эдхам Акбулатов ещё раз поблагодарил коллектив Краевой клинической больницы за интерес к жизни города и подчеркнул: