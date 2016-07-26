В Красноярске сожгли опасные персики

В Красноярске уничтожили 15 кг зараженных персиков, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по краю. Нашли опасные фрукты в сентябре на рынках «Луч» и «Ивановский», которые расположены на улицах Шахтеров и Мирошниченко.
Всего надзорные органы выявили 15 кг персиков из Узбекистана, которые были заражены опасной восточной плодожоркой. Это — насекомое-вредитель плодовых культур, таких как персик, айва, грушa, сливa, абрикос, яблоня. Завоз плодожорки осуществляется с плодами, посадочным материалом и тарой.
«Реализация зараженной подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территории России запрещена. В результате контрольно-надзорных мероприятий нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 10.3. КоАП РФ, выдано предписание для устранения правонарушения. Продукция (персики свежие) уничтожена путем сжигания», — пояснили в управлении.