В Красноярске сожгли опасные персики

В Красноярске уничтожили 15 кг зараженных персиков, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по краю. Нашли опасные фрукты в сентябре на рынках «Луч» и «Ивановский», которые расположены на улицах Шахтеров и Мирошниченко.

Всего надзорные органы выявили 15 кг персиков из Узбекистана, которые были заражены опасной восточной плодожоркой. Это — насекомое-вредитель плодовых культур, таких как персик, айва, грушa, сливa, абрикос, яблоня. Завоз плодожорки осуществляется с плодами, посадочным материалом и тарой.