«Все нафантазировал»: сообщение о нападении мужчины на мальчика оказалась ложным

Следователи выяснили, что нападения мужчины с отверткой на подростка в Октябрьском района Красноярска не было. Об этом рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

15 сентября в полицию обратилась жительница Октябрьского района, которая рассказала, что ее сын пожаловался на нападение. Якобы, неизвестный мужчина подошел к нему на территории Николаевского кладбища, расположенного на ул. Пролетарская и попытался склонить к сексуальным действиям. Материалы сразу передали в следственное управление.

Во время разговора со следователями, женщина призналась, что ее 13-летний сын склонен к фантазированию.