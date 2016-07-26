Многодетным семьям края расширят соцподдержку

27 сентября депутаты Законодательного Собрания края рассмотрели изменения в закон о мерах социальной поддержки многодетным семьям.

Парламентарии напомнили, что в действующих редакциях законов края многодетными считаются семьи, имеющие трех детей и более до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в образовательных организациях, — до окончания обучения).

Поправки же в закон предусматривают продление социальной поддержки семей с детьми, достигшим возраста 18 лет — субсидии планируется предоставлять до достижения 23 лет, то есть до окончания обучения в государственных образовательных учреждениях.

Изменения подготовлены в связи с продолжением обучения в государственных образовательных организациях детей, достигших возраста 18 лет.

С учетом того, что средний возраст окончания высшего учебного заведения составляет 23 года, предлагается увеличить период социальной поддержки семей, имеющих трех детей и более, до достижения ребенком, обучающемся в государственном образовательном учреждении, 23-летнего возраста. Во время обучения в образовательной организации по очной форме обучения ребенок находится на полном родительском обеспечении, нагрузка на бюджет семьи не уменьшается, а наоборот, увеличивается, отметили депутаты. В то же время по окончании общеобразовательной организации ребенком многодетная семья утрачивает свой статус, в связи с чем лишается льгот.

По предварительным расчетам, цена вопроса — 60 млн рублей в год. Как отметили народные избранники, в ряде субъектов РФ такие нормы уже используются. Члены комитета согласились с тем, что эта правильная и нужная мера. В первом чтении поправки были одобрены комитетом, ко второму чтению документ еще предстоит доработать, а затем вынести на рассмотрение сессии.

Депутаты также рассмотрели внесение изменений в одну из статей Закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае». По этому закону семьям с детьми предусмотрено ежегодное пособие на ребенка и приобретение единого социального проездного билета. Эти меры социальной поддержки распространяются на детей из многодетных семей, семей, в которых оба родителя — инвалиды, и неполных семей, в которых родитель — инвалид.

Сейчас в Красноярском крае не предусмотрено предоставление этой соцпомощи тем школьникам, которые обучаются на дому. Однако по федеральному законодательству общее образование предусмотрено в виде семейного образования или в форме самообразования. По данным министерства образования края, в 2016–2017 учебном году на учете в органах местного самоуправления состоит 473 ребенка, обучающихся в форме семейного образования, из которых 51 — из многодетных семей.

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Поправками в одну из статей Закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» предлагается дополнить понятие «ребенок школьного возраста — обучающийся в общеобразовательной организации до окончания им обучения» словами «или получающий общее образование в форме семейного образования и самообразования».

Как сообщила заместитель председателя комитета Вера Оськина, предложение исходило от граждан. Народные избранники приняли решение — в первом чтении комитет одобряет документ, ко второму его предстоит доработать, в частности, указать, до какого возраста детей действуют меры соцподдержки. После этого проект закона вынесут для обсуждения на сессию.