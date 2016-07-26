В Красноярске пройдет выставка и концерт ко Дню пожилых людей

С 29 сентября по 1 октября в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет ежегодная выставка «Дни старшего поколения». В этом году она совпадет с празднованием Международного дня пожилых людей, который отмечают во всем мире 1 октября. Для гостей старшего возраста готовят множество бесплатных услуг, полезных товаров, а также обширную праздничную программу.

Участие в работе выставки-форума примут около 100 организаций: медицинские и социальные учреждения, спортивные клубы, санатории, производители полезных продуктов питания и товаров для дома. Традиционно для пенсионеров будут действовать специальные скидки, например, скидки до 40 % на приобретение путевок в санатории-профилактории.

Выставка будет поделена на несколько основных площадок. На площадке здоровья красноярцы смогут бесплатно сделать цифровую флюорографию, проверить слух на высокотехнологичной аппаратуре, а также измерить давление. На площадке спорта пройдут показательные выступления групп здоровья и мастер-классы по фитнесу, скандинавской ходьбе и даже китайской гимнастике «цигун». Инструкторы помогут индивидуально подобрать подходящее направление и записаться на открытые занятия.

Также на выставке будет работать салон красоты. Парикмахеры и стилисты сделают посетителям бесплатные стрижки. Стать обладателем новой прически смогут все желающие в преддверии праздника. В компьютерном классе для посетителей проведут бесплатные курсы компьютерной грамотности: бабушек и дедушек научат общаться по Skype и в социальных сетях, пользоваться сервисами «Сбербанк Онлайн», 2GIS и другими.

На площадке лектория с лекциями выступит известный российский врач-фитотерапевт, кандидат медицинских наук Сергей Корепанов. Он расскажет о правильном лечении алтайскими травами. На консультационной площадке красноярцы смогут получить консультации специалистов ЖКХ, юристов, Пенсионного фонда.

Посетителей выставки ожидает множество праздничных мероприятий, мастер-классы по рукоделию и спортивные соревнования по игре в шахматы и дартс. Каждый день будут выступать лучшие народные коллективы Красноярска, духовой оркестр.

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1 октября, в Международный день пожилых людей, состоится большой праздничный концерт. Посетителей ждет выступление вокалистов Красноярского Дома офицеров, в их исполнении прозвучат лучшие русские романсы, песни советских и российских композиторов, стихи о Родине и любви к Отечеству

Выставка-форум «Дни старшего поколения» пройдет в Красноярске 29 сентября – 1 октября. Место проведения: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.