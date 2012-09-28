Иностранец пытался нелегально проникнуть в Норильск и подкупить полицейского

На Таймыре осудили гражданина Таджикистана, который пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошел 9 июля этого года. Около 30 км вверх по течению реки Енисей от Дудинки полицейские задержали гражданина Таджикистана, который пытался нелегально попасть в Норильск (территорию с регламентированным посещением для иностранных граждан). Иностранец не имел необходимого согласования с территориальным органом ФСБ на въезд в Норильск или Таймырский район Красноярского края. Зачем он хотел попасть туда, не уточняется.

Мужчину доставили в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Но он, пытаясь избежать выдворения и штрафа в размере от 2 до 5 тыс. рублей, предложил полицейскому взятку в 5 тыс. рублей. Страж порядка пресек его действия. В итоге против мужчины завели уже уголовное дело. Накануне Мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.