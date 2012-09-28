В Красноярском крае преступница обворовала пенсионера с помощью телефона

Шарыповские полицейские задержали женщину, которая украла у своего знакомого 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе полиции, 28-летняя злоумышленница находилась в гостях у 63-летнего мужчины, они выпивали. Ранее судимая женщина дождалась, когда хозяин квартиры уснет, после чего взяла телефон пенсионера и при помощи мобильного приложения похитила с его банковской карты 100 тысяч рублей.

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Утром мужчина обнаружил пропажу денег и написал заявление в полицию. Стражи порядка задержали злоумышленницу, на нее завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.